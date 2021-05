'Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland'

"Het gaat om enorme bedragen", zegt FTM-journalist Henk Willem Smits bij radiozender BNR. "En die winst is onbelast." Volgens hem is het Pfizer-kantoor in Nederland een soort "gigantische brievenbus-bv". Door legale fiscale constructies hoeft de vennootschap in Capelle niets af te dragen aan de Nederlandse schatkist.

Smits noemt het "schrijnend" dat overheden met belastinggeld Pfizer-vaccins inkopen, maar dat het bedrijf daar zelf "geen stuiver aan bijdraagt".

De farmaceut zegt in een reactie tegen FTM dat Pfizer in meer dan 150 landen over de hele wereld zaken doet. "Te allen tijde, en overal waar we actief zijn, houdt Pfizer zich aan alle boekhoud- en belastingwetten en betaalt het alle verschuldigde belastingen."