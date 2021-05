Peuter (2) raakt gewond bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Een 2-jarig kind is gisteravond gewond geraakt bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De politie is nog op zoek naar twee verdachten.

De schietpartij gebeurde rond 21.15 uur nabij een metrostation. Het kind is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De peuter is daar behandeld, maar moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven. Het is niet bekend hoe zwaar de verwondingen zijn.

De politie heeft een signalement gedeeld van de verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van het schietincident, schrijft NH Nieuws.

Demonstratie

Naar aanleiding van de schietpartij organiseren buurtbewoners zaterdag een tocht tegen geweld. "De buurt doet er alles aan om het hier veilig en goed voor de kinderen te maken. Er is een jongerencentrum in aanbouw, de oppasmoeders van Kraaiennest zijn dagelijks in de speeltuin en er wordt iedere dag voorgelezen", schrijft buurtorganisatie Hart voor de buurt in de aankondiging. "Ondertussen worden op een steenworp afstand de kinderen neergeknald. Dit moet stoppen!"

De demonstratie begint zaterdag om 14.00 uur op het plein naast het metrostation. Vanuit daar wordt een ronde door de buurt gelopen.

Iedereen die mee wil doen wordt gevraagd potten en pannen mee te nemen, schrijft AT5. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk lawaai te maken tegen geweld.