Schuldeisers frauderende zorginstelling Almelo staan met lege handen

Schuldeisers van een failliet verklaarde zorginstelling voor jongeren in Almelo vissen waarschijnlijk achter het net. Uit onderzoek blijkt dat twee panden van de instelling in 2017 en 2018 zijn verkocht en dus niet meer te gelde kunnen worden gemaakt voor de schuldeisers. Een van de schuldeisers is de gemeente.

De zorginstelling kwam in opspraak toen bleek dat de voormalig directeur tonnen had uitgegeven aan casinobezoeken. Ook fêteerde ze cliënten met cadeaus als designertassen en een borstvergroting. Daarnaast schoof de directeur met geld tussen meerdere bv's. Zo leende de zorginstelling ruim 6 ton aan een bedrijf dat op haar naam staat.

Ook het vastgoed van de instelling was ondergebracht in een aparte bv, die eigendom was van de zoon van de directeur. De verkoop van de twee panden staat beschreven in een nieuw faillissementsverslag, meldt RTV Oost. Ook die bv is inmiddels failliet.

Schulden aflossen

De curator schrijft dat een van de panden eind 2017 is verkocht. De opbrengst werd gebruikt om schulden af te lossen van een andere bv van de zorginstelling. Eind 2018 werd het tweede pand verkocht aan een derde partij, waarna de instelling het pand terug huurde en de kamers onderverhuurde aan cliënten.

Door de verkoop van het vastgoed is de kans dat schuldeisers iets van hun geld terug zien flink geslonken. In het faillissementsverslag van de curator staat dat alleen al de schuld van de verschillende bv's bij de fiscus al rond de 4 ton is.

De gemeente Almelo is een van de schuldeisers van de failliete zorginstelling en startte eerder een procedure tegen de directeur. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat de vrouw ruim 670.000 euro moet terugbetalen. In het nieuwe faillissementsverslag staat dat de directeur dit besluit aanvecht bij de Raad van State. De procedure loopt nog.

Daarnaast loopt er ook nog een zaak die de gemeente tegen de directeur heeft aangespannen wegens zorgfraude.