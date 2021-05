Meer beschietingen op Israël en Palestijnse gebieden: doden in Gaza

Zowel het Israëlische leger als de Hamas-beweging zegt voorlopig door te gaan met zijn beschietingen.

Dreigende huisuitzettingen

Het geweld volgt op de onrust van de afgelopen weken in Oost-Jeruzalem. Daar waren botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie. Bij confrontaties op de Tempelberg, bij de Al-Aqsamoskee, raakten vele honderden Palestijnen gewond. Ook tientallen Israëlische agenten raakten gewond.

Directe aanleiding voor de Palestijnse woede is de dreigende uitzetting van Palestijnse gezinnen uit huizen in een wijk in Oost-Jeruzalem. Zij moeten van de Israëlische rechter plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Sirenes in Jeruzalem

Gisteren kwam het tot een eerste dag van beschietingen. Hamas vuurde raketten af op meerdere Israëlische steden, inclusief Jeruzalem. Het was voor het eerst sinds 2014 dat daar sirenes afgingen vanwege inkomende raketten.

Ook in andere gebieden was het gisteren onrustig, onder meer op de bezette Westelijke Jordaanoever en ook in Arabische steden in Israël.

Landen over de hele wereld roepen op tot kalmte nu het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen weer is opgelaaid.