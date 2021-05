Ministers van Justitie in Amerikaanse staten tegen kinderversie Instagram

De ministers van Justitie van tientallen Amerikaanse staten roepen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg op om te stoppen met de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram. Die app is bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar, die vanwege Amerikaanse privacyregels nu niet welkom zijn op Instagram.

Volgens Facebook moet de speciale versie van de Instagram-app ouders meer controle geven over wat hun kinderen op sociale media doen. Maar de ministers zien de app als een gevaar voor "het mentale en fysieke welzijn van kinderen". In een brief aan Zuckerberg uiten ze hun zorgen over cyberpesten en online kinderlokkers. Ze wijzen ook op "de moeite die Facebook nu al heeft" om kinderen op hun platforms te beschermen.

"Het is schandalig dat Facebook de negatieve effecten negeert die sociale media op de veiligheid en het welzijn van jonge kinderen kunnen hebben, in een poging om geld te verdienen aan een kwetsbaar deel van de bevolking", zegt minister Healey van Massachusetts in de brief, die de steun heeft van de ministers van 40 staten, Washington D.C. en drie Amerikaanse territoria.

"Facebook lijkt hiermee niet te voorzien in een behoefte maar juist een nieuwe behoefte te creëren, omdat dit platform kinderen aantrekt die anders geen Instagram-account zouden hebben."

Geen reclame

In een reactie zegt Facebook dat de kinderversie van Instagram ontwikkeld wordt "in samenwerking met experts op het gebied van kinderwelzijn". Het bedrijf zegt graag te willen overleggen met wetgevers en de ministers van Justitie. In de nieuwe app zal volgens Facebook geen reclame te zien zijn.

In 2017 lag het Amerikaanse techbedrijf ook al onder vuur vanwege de ontwikkeling van een berichtenapp voor kinderen. Messenger Kids kwam er uiteindelijk wel.