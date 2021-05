Veel Nederlanders die aan Duitse zijde vochten meldden uitkering niet bij fiscus

Slechts een klein deel van de Nederlanders met een Duitse oorlogsuitkering heeft die opgegeven bij de Nederlandse fiscus. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De groep die het betreft heeft in de Tweede Wereldoorlog aan Duitse zijde gevochten, voornamelijk bij de SS, en raakte daarbij gewond. Na jaren van aandringen maakte Duitsland begin dit jaar een lijst bekend van Nederlanders die van 2015 tot en met 2019 de zogeheten Kriegsbeschädigtenrente ontvingen.

Slechts 20 procent van die mensen meldde die uitkering bij de aangifte van hun inkomstenbelasting in Nederland. "Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat de uitkering in Duitsland als een onbelaste uitkering wordt aangemerkt", schrijft Vijlbrief.

De staatssecretaris maakte ook bekend om welke bedragen het gaat. De laagste uitkering was 129 euro per jaar, de hoogste 16.908 euro. Omdat een steeds kleinere groep nog in leven is, nam het totale bedrag af van 204.092 euro in 2015 naar 135.585 euro in 2019. In 2015 ontvingen nog een kleine zestig Nederlanders de uitkering, in 2019 waren dat er nog zo'n dertig.

Navordering

De staatssecretaris schrijft dat degenen die geen aangifte hebben gedaan mogelijk een naheffing krijgen over de jaren 2016 tot en met 2019. Die naheffing kan ook nog plaatsvinden als de betrokkene inmiddels is overleden. Navordering over 2015 is niet meer mogelijk omdat die termijn eind 2020 verstreek.

Of er onder de groep ook oorlogsmisdadigers zijn, weet Vijlbrief niet. Volgens historici is dat mogelijk wel het geval, maar "de Belastingdienst mag ook niet over dergelijke informatie beschikken, aangezien deze informatie niet relevant is voor de wettelijke taak van de Belastingdienst."