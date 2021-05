Winkeliers kregen 20 miljoen van PostNL om open te blijven

PostNL heeft winkeliers tijdens de afgelopen lockdown bij elkaar 20 miljoen euro betaald om open te blijven. Dat zegt het bedrijf bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar.

Winkeliers met een PostNL punt kregen vanaf half december een vergoeding om open te blijven, als ze eigenlijk door de lockdown moesten sluiten omdat ze niet-essentiële goederen verkopen. Bij elkaar gaat het volgens de Vereniging van Postale en Bancaire Retailers (VVP), waar ook winkels met een postpunt bij zitten, om 3000 winkels.

Vergoedingen afgebouwd

Zij konden in eerste instantie maximaal acht uur per dag een vergoeding van 19 euro per uur krijgen om open te blijven. Dat werd in de loop van de lockdown afgebouwd, volgens PostNL omdat winkeliers ook steeds meer hun eigen producten weer konden verkopen door bijvoorbeeld click en collect.

In januari werd de vergoeding teruggeschroefd naar maximaal zes uur per dag. Sinds 1 maart is de vergoeding per uur gestopt, en kregen winkeliers nog eenmalig 500 euro. De vergoedingen kwamen bovenop de standaard handelsvergoeding die volgens de VVP 25 cent per pakje is.

Niet alle winkeliers tevreden

"Het zou PostNL gesierd hebben als ze deze coronavergoeding in stand hadden gehouden tot aan het moment dat de winkels weer volledig open kunnen", zei VVP-woordvoerder Gert Koudijs in maart. Ook waren de vergoedingen volgens hem niet kostendekkend.

Maar PostNL-topvrouw Herna Verhagen vindt 20 miljoen euro "voor een bedrijf als PostNL" veel geld. "Ik denk dat we echt een grote bijdrage hebben geleverd aan winkeliers die open zijn gebleven."

Vervolgd in België

Afgelopen weekend meldde de Belgische krant De Tijd dat PostNL in België vervolgd wordt voor 'sociale fraude'. Bezorgers zouden werken onder slechte omstandigheden, vastzitten in wurgcontracten en coronamaatregelen zouden niet zijn gerespecteerd.

Bij de toelichting van de kwartaalcijfers antwoordt Verhagen op vragen over de vervolging: "PostNL heeft ook in België vanaf dag één gezondheid voorop gezet. We zijn in staat geweest ons netwerk in stand te houden. Dat lukt alleen maar als je dat veilig en gezond doet."

Verder denkt Verhagen niet dat het bedrijf regels heeft overtreden. "Wij voldoen in België voor zover wij kunnen inschatten aan alle wet- en regelgeving. We zien de zaak met vertrouwen tegemoet."

Recordaantal pakketten bezorgd

Zoals aangekondigd heeft het postbedrijf een paar hele goede maanden achter de rug. Dat was mede te danken aan de grote hoeveelheden online aankopen, terwijl de meeste fysieke winkels gesloten waren. Er werden in het eerste kwartaal 108 miljoen pakketjes bezorgd, een nieuw record.

Maar ook de verkiezingen en het vaccinatieprogramma zorgden voor hoge cijfers. Mede door het briefstemmen, en vanwege uitnodigingen om gevaccineerd te worden, werden er miljoenen brieven meer dan normaal bezorgd.

Een deel van de stijging van de postvolumes is dan ook eenmalig, volgens het bedrijf. PostNL verwacht dat de pakketbezorging ook na corona nog blijft groeien, maar wat minder hard dan nu. Volgens het bedrijf zullen er na de piek geen banen verdwijnen. Verhagen: "We blijven mensen werven."

Snellere investeringen door winst

Bruto was de winst zo'n 130 miljoen euro, tegenover 15 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. PostNL zegt het geld te willen gebruiken om investeringen in de digitalisering te versneller. Het gaat om fundamentele aanpassingen van de IT-systemen, waar klanten nog niet snel iets van zullen merken.

Het aandeel PostNL op de beurs daalt op de kwartaalcijfers en noteert bij opening 6 procent lager op 4,30 euro. De koers van het aandeel was sinds het handelsbericht van eind april 15 procent gestegen.