Tweehonderd meter lange boogbrug 'vaart' door Rotterdam

Het transport vertrok vanaf de kade bij de voorbouwlocatie in Krimpen aan den IJssel en is achtereenvolgens de Van Brienenoordbrug, de Hef, de Koninginnebrug, de Erasmusbrug en de Botlekbrug gepasseerd. Komende nacht wordt het transport hervat en worden het Hartelcomplex en de Harmsenbrug gepasseerd.

Vervolgens wordt de brug in de nacht van 14 mei op 15 mei geplaatst naast de bestaande Suurhoffbrug. "De planning van zowel het transport als de plaatsing is afhankelijk van het weer en het getij en kan daarom tot kort van tevoren wijzigen", zegt Rijkswaterstaat in een persbericht.

Livestream

De Suurhoffbrug is een van de dertien bruggen die in Zuid-Holland worden vervangen of gerenoveerd. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Doordat deze bruggen veel belast zijn door meer en steeds zwaarder verkeer, vergroot dit de kans op storingen.

De plaatsing van de brug kan komend weekend worden bekeken op een livestream: www.suurhoffbrug.live.