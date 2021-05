Parlement van Zuid-Sudan ontbonden, volgende stap in vredesakkoord

De Zuid-Sudanese president Salva Kiir heeft het parlement ontbonden als onderdeel van een drie jaar geleden gesloten vredesakkoord. Volgens die afspraken moet het parlement worden uitgebreid, waarbij de oppositie beter wordt vertegenwoordigd.

Het besluit werd gisteravond in een presidentiële televisietoespraak bekendgemaakt. Kiir zei daarbij echter niet wanneer het nieuwe parlement moet worden geïnstalleerd. Zijn woordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat dit "niet lang" op zich zal laten wachten.

De volksvertegenwoordigers worden niet via verkiezingen gekozen, maar door de verschillende politieke partijen volgens een vaste verdeelsleutel aangewezen. De partij van Kiir behoudt daarbij de meerderheid van de zetels.

Mensenrechtenorganisaties en ngo's zijn blij met het nieuws. Zo zegt het South Sudan Civil Society Forum te hopen dat het instellen van een nieuw parlement ertoe zal leiden dat de stabiliteit van het land zal worden vergroot.

Burgeroorlog

Zuid-Sudan werd in 2011 na een lange en gewelddadige strijd onafhankelijk van Sudan. Al snel belandde de jonge natie in een burgeroorlog, nadat president Kiir zijn vicepresident Machar had ontslagen. De stammen van beide mannen kennen een lange geschiedenis van strijd, die oplaaide in reactie op het ontslag van Machar. In vijf jaar kwamen naar schatting 400.000 mensen om het leven.

In 2018 sloten Kiir en Machar een vredesakkoord, waarna de twee een overgangsregering gingen vormen. Het staakt-het-vuren wordt desondanks regelmatig geschonden. De Verenigde Naties waarschuwden vorige maand voor een nieuwe oorlog in het straatarme land, onder meer omdat de implementatie van het vredesakkoord zo traag verloopt.

De aankondiging om het parlement te ontbinden kwam een dag voor het bezoek van de Amerikaanse Zuid-Sudangezant, die met alle partijen zal spreken over het naleven van de deal uit 2018. In een verklaring schreef de gezant gisteren bezorgd te zijn over de invoering van het akkoord.