Confrontaties Feyenoord- en Ajaxfans voorkomen, zeker dertien arrestaties

Op verschillende plekken in het land heeft de politie mogelijke confrontaties tussen supporters van Feyenoord en Ajax voorkomen. In totaal zijn dertien mensen aangehouden.

Negen personen zijn gearresteerd voor verboden wapenbezit. Volgens de politie hadden ze knuppels en boksbeugels bij zich. Vier anderen werden opgepakt voor bijvoorbeeld belediging en bezit van vuurwerk.

De politie trad onder meer op in Vlaardingen, waar bij voetbalvereniging DVO32 een groep Feyenoordfans werd ingesloten, meldt de regionale omroep Rijnmond. De groep was volgens de politie "ergens anders op uit dan een potje voetbal kijken".

Ook elders, zoals in Bodegraven, werden confrontaties tussen fans van Feyenoord en Ajax voorkomen, laat de Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga weten. Hij is tevreden over het werk van de politie. "De politie heeft zich uitstekend geprepareerd op de wedstrijd vandaag en heeft adequaat gehandeld op mogelijke opstootjes. Ondanks de onrustige aanloop is de wedstrijddag verder relatief rustig verlopen."