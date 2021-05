Eredivisievoetballer verdacht van matchfixing met gele kaart, politie doet onderzoek

Een speler uit de eredivisie wordt ervan verdacht dit seizoen een gele kaart te hebben uitgelokt, zodat hij of anderen hier geld mee konden verdienen op de gokmarkt. Dat bevestigt de politie na vragen van de NOS. De voetballer zelf zegt van niets te weten.

Eén gokker heeft, door 3000 euro in te zetten op deze gele kaart, zo'n 13.000 euro gewonnen. Twee andere gokkers verdienden er zo'n 1000 euro mee, blijkt uit onderzoek van de NOS.

De politie wil over het onderzoek weinig kwijt. Op basis van het eigen onderzoek is bij de NOS bekend om welke speler, gele kaart en verdachte gokpatronen het gaat. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in een vroeg stadium zit, en er nog niet is besloten om tot vervolging over te gaan, heeft de NOS besloten de naam van de speler niet te publiceren.

Unieke zaak

Na een eredivisiewedstrijd meldden verschillende internationale partijen uit de gokindustrie aan Nederlandse autoriteiten dat er verdachte gokpatronen waren gezien die wezen op 'spotfixing'. Dat is een vorm van matchfixing waarbij opzettelijk een handeling in een wedstrijd wordt verricht, zoals een penalty veroorzaken of een gele kaart krijgen, om daar geld mee te verdienen.

"We nemen het heel serieus", zegt een woordvoerder van de politie. "Zodra de signalen bij ons zijn binnengekomen zijn we een onderzoek gestart." De politie onderzoekt onder leiding van het Openbaar Ministerie of hier sprake is van oplichting en wie er precies gedupeerd zijn.

Volgens de politie is het een unieke zaak. In het buitenland zijn er afgelopen jaren diverse gevallen van spotfixing onderzocht, maar in Nederland gebeurde dit niet eerder. Als het OM besluit om tot vervolging over te gaan, dan is het ook de eerste keer dat er een matchfixingzaak in Nederland voor de rechter komt.

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers zegt positief verrast te zijn door het onderzoek. "Nederland is een soort blinde vlek. We hebben in Nederland geen matchfixingzaken gehad die tot vervolging hebben geleid. Ik vind het wel te prijzen dat het Openbaar Ministerie nu gaat kijken of er meer aan de hand is."

Onhandige overtreding

De kaart waar het onderzoek zich op richt was een opvallende. Een speler die het hele seizoen nog geen gele kaart heeft gekregen, vloert een tegenstander ver buiten zijn eigen strafschopgebied zonder dat er direct gevaar is. Het is een overtreding waar in de regel geel voor wordt gegeven.

De voetballer zegt tegen de NOS zich van geen kwaad bewust te zijn. Het was inderdaad een onhandige en onnodige overtreding, concludeert hij achteraf. "Maar ik heb wel eens gekkere overtredingen gemaakt." Hij zegt geen enkel idee te hebben waarom meerdere gokkers grotere bedragen op zijn gele kaart hebben ingezet.

Op het krijgen van gele kaarten wordt relatief weinig gewed. Het viel daarom op toen meerdere personen hoge bedragen hadden ingezet op de gele kaart en daarvoor meerdere weddenschappen hadden afgesloten. Toen de gele kaart in de wedstrijd werd gegeven gingen op de gokmarkt de alarmbellen af.

Impulsief

Het meest opvallende gokgedrag komt van een fanatieke voetbalsupporter die niet ver bij de speler vandaan woont. Op sociale media deelt hij verschillende gemeenschappelijke vrienden met de voetballer.

Voor de wedstrijd heeft hij bij een buitenlandse bookmaker kort achter elkaar vijf keer gewed dat de voetballer die wedstrijd een gele kaart zou krijgen. In totaal heeft hij ongeveer 3000 euro ingezet en daarmee heeft hij zo'n 13.000 euro gewonnen.

De NOS sprak ook met de gokker. De voetbalsupporter stelt dat zijn gokgedrag in zijn ogen niet opvallend is. Volgens hem zet hij wel vaker in een impuls grotere bedragen op wedstrijden. "Meestal verlies ik, en dan staan jullie niet voor mijn deur", aldus de man.

Of hij wel eens eerder op een gele kaart heeft gegokt, wil hij niet zeggen. Hij kan het ook niet aantonen, omdat naar eigen zeggen zijn account na de gewonnen geldprijs is geblokkeerd door de bookmaker. De voetballer en de supporter zeggen elkaar niet te kennen. Volgens de voetballer heeft hij de man zelfs nog nooit gezien.

Ook twee andere gokkers, die dicht bij elkaar wonen maar in een andere regio, hebben elk meerdere kleine weddenschappen geplaatst op de gele kaart, waarbij ze ongeveer 1000 euro hebben gewonnen. In totaal zijn er bij een bookmaker tien weddenschappen op deze gele kaart gezet. Of er bij andere bookmakers of in het illegale gokcircuit nog meer op deze gele kaart is gegokt, is niet bekend.