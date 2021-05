Auto botst op boom na politieachtervolging, automobilist zwaargewond

Een automobilist is vannacht in Eindhoven zwaargewond geraakt nadat hij tegen een boom was gebotst. De auto crashte na een achtervolging door de politie.

De bestuurder had een stopteken gekregen vanwege een verkeerscontrole, maar ging ervandoor. Na een achtervolging door Veldhoven kwam de man in Eindhoven tegen een boom tot stilstand.

Een ooggetuige zegt tegen Omroep Brabant dat door de crash het motorblok uit de auto vloog. "De weg was bezaaid met onderdelen."

Geslipt

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De automobilist is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie reed de man op hoge snelheid en is hij mogelijk geslipt. Het is nog niet bekend waarom de automobilist op de vlucht sloeg.

De politie doet verder onderzoek en laat weten dat de automobilist later wordt verhoord.