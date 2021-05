Confrontaties tussen politie en feestende jongeren in Brussel

De Brusselse politie heeft vannacht een plein ontruimd waar naar schatting 500 mensen aan het feesten waren, onder meer vanwege het einde van de avondklok. Daarbij kwam het tot confrontaties: de feestvierders gooiden met projectielen naar de politie, die daarop het waterkanon inzette.

Gisteren was de eerste dag dat de terrassen in België weer open waren. Ze gingen om 22.00 uur dicht, maar veel mensen gingen niet naar huis, mede omdat sinds dit weekend geen avondklok meer van kracht is.

Alleen al in Brussel bleven duizenden jongeren hangen. Ze dronken op straat en dansten op muziek die ze afspeelden door zelf meegebrachte luidsprekers.

Vrijwel niemand hield afstand of droeg een mondkapje: