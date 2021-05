Bunschoten gaat kerkklok minder luiden bij begrafenissen na klachten

De grote klok van de Sint Catharinakerk in Bunschoten zal minder vaak worden geluid rond begrafenissen. Omwonenden hadden bij de gemeente geklaagd over geluidsoverlast en daarom wordt het luiden nu beperkt.

Sinds 2009 wordt de klok om te beginnen geluid als een rouwdienst begint en daarna als de rouwstoet onderweg is naar de begraafplaats. Volgens de bewoners is het aantal begrafenissen toegenomen waardoor het luiden van de kerkklok als hinderlijk wordt ervaren, schrijft RTV Utrecht. Bewoners noemen het geluid "monotoon en indringend".

Burgemeester Melis van de Groep van de gemeente Bunschoten schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het luiden van de kerkklok belangrijk is. "Het luiden van de grote klok is een belangrijke traditie in onze gemeenschap en maakt deel uit van het publieke betoon van eerbied en respect", schrijft hij. "Als gemeente hechten wij er waarde aan om deze traditie voort te zetten."

Toch heeft Van de Groep begrip voor klagende omwonenden en daarom wordt het klokkenluiden aangepast. Vanaf 1 september klinkt de grote klok alleen nog als de rouwstoet na de dienst naar de begraafplaats gaat. Volgens Van de Groep wordt hiermee de overlast voor de omgeving "aanzienlijk verminderd". Uitvaartondernemers en omwonenden worden per brief over het besluit geïnformeerd.