Contract rond: Brussel bestelt 1,8 miljard Pfizer-vaccins

De Europese Commissie heeft met vaccinfabrikant Pfizer/BioNTech een contract gesloten voor nog eens 1,8 miljard coronavaccins. Die komen de komende twee jaar beschikbaar, heeft voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie bekendgemaakt.

In principe had Brussel al genoeg coronavaccins besteld om de hele volwassen EU-bevolking in te enten, maar uit voorzorg worden meer vaccins geregeld. Dat is voor het geval dat het bijvoorbeeld nodig blijkt om de prik te herhalen of om kinderen te vaccineren.

Twee weken geleden werd de bestelling van de 1,8 miljard Pfizer-vaccins al aangekondigd, sindsdien is onderhandeld over de details. De helft wordt zeker afgenomen, op de andere helft heeft de Europese Commissie een optie genomen. Over de prijs is niets bekendgemaakt.

Eerder maakte Von der Leyen al bekend dat ze bij nieuwe bestellingen van coronavaccins de voorkeur zou geven aan mRNA-vaccins zoals dat van Pfizer/BioNTech. Bij andere vaccins, zoals die van AstraZeneca en Janssen, blijken landen voorlopig huiverig te zijn om ze bevolkingsbreed in te zetten vanwege mogelijke bijwerkingen.