Amerikaanse ministerie van Justitie verzamelde telefoondata van journalisten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft tijdens het presidentschap van Donald Trump de belgeschiedenis van drie journalisten van The Washington Post verzameld. De journalisten deden verslag van het federale onderzoek naar de banden tussen Rusland en de presidentiële campagne van Trump in 2016.

Justitie wilde de belgegevens hebben om erachter te komen wie er vanuit dat onderzoek gelekt had naar de journalisten. Het ministerie beschikt over hun belgeschiedenis van 15 april 2017 tot 31 juli 2017. Het gaat daarbij om de gegevens van huistelefoons, vaste telefoons op werk en mobiele telefoons. Justitie probeerde ook het e-mailverkeer van de verslaggevers in handen te krijgen.

"We zijn diep verontrust door dit machtsgebruik van de regering", zegt de waarnemend hoofdredacteur van de krant. Hij wil zo snel mogelijk opheldering van het ministerie "over deze inbreuk in het werk van onze verslaggevers". Hij wijst daarbij op de vrijheid van meningsuiting die in de Amerikaanse grondwet is verankerd.

'Alle procedures gevolgd'

Een woordvoerder van Justitie zegt dat het tappen van telefoondata "heel zelden" gebeurt en dat het ministerie wel volgens alle afgesproken procedures te werk is gegaan. Hij zegt dat in dit soort gevallen niet de journalisten worden onderzocht, maar de mensen die over geheime informatie beschikten en die hadden doorgespeeld naar de media.

Nieuwsmedia in de Verenigde Staten en voorvechters van de vrijheid van meningsuiting zijn al langer kritisch over pogingen van diverse Amerikaanse regeringen om toegang te krijgen tot de communicatiegegevens van journalisten om zo lekken op te sporen.