Portugal organiseert 'sociale EU-top', maar Rutte en Merkel blijven weg

Volgens burgemeester Luísa Salgueiro is de stad opgebloeid door het sociale beleid. Het is volgens haar belangrijk dat andere Europese landen juist nu ook socialer worden. "We kunnen het niet hebben over onze collectieve vooruitgang als we het niet over de sociale rechten hebben. We kunnen niemand achterlaten."

Toch zijn er volgens economen ook kanttekeningen te plaatsen bij het beleid van Portugal. Volgens professor Catherine Moury van de universiteit in Lissabon klopt het dat Portugal sneller uit de crisis is gekomen dan landen als Griekenland en Italië. Maar het beleid van premier Costa is niet gratis. "Ambtenaren mochten voortaan 35 uur per week werken, maar er kwam niet meer ambtenaren bij."

Te weinig ziekenhuispersoneel

Dat was na de corona-uitbraak flink te merken in de publieke ziekenhuizen. Door het grote personeelstekort zijn er lange wachtlijsten ontstaan voor de publieke ziekenhuizen. Ook is er volgens Moury in geen jaren geld geïnvesteerd in grote infrastructurele projecten. "Het is een probleem dat je niet ziet op de korte termijn, maar zeker wel gaat merken op de lange termijn."

Vanavond en morgen bespreken de Europese regeringsleiders hun sociale ambities. Linkse partijen in het Europees Parlement hopen dat er Europees sociaal beleid komt, met onder andere een Europees minimumloon. De kans dat dat er gaat komen is heel klein. De meeste landen willen zelf hun sociale beleid zelf blijven bepalen.