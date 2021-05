GGD komt nog duizenden werknemers tekort voor massavaccinatie

De GGD zoekt nog minstens 6000 en waarschijnlijk nog veel meer werknemers om het massale vaccineren tegen covid-19 in juni te kunnen laten starten. De 25 gemeentelijke gezondheidsdiensten komen 1000 mensen tekort die toezicht houden op het prikken. Daarnaast moeten er nog duizenden mensen worden aangenomen om de prikken straks daadwerkelijk te gaan zetten.

Er zijn vanaf juni 13.000 fte nodig voor het vaccineren bij de GGD. Daarvan zijn er nu ruim 7000 fte's ingevuld, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten na vragen van de NOS. Omdat dit werk meestal in deeltijd wordt gedaan, komen 13.000 fte (voltijdbanen) neer op 30.000 banen.

De GGD start volgende week een online wervingscampagne voor medische toezichthouders. Daarbij wordt met name, maar niet alleen gezocht naar basisartsen. "We roepen eigenlijk iedereen op met BIG-registratie die wil en de tijd heeft om zich te melden, zoals gepensioneerde huisartsen", zegt GGD-woordvoerder Laetitia Gruwel.

De GGD zoekt ook personeel voor diverse andere functies, zij worden opgeroepen de regionale GGD-vacature pagina's te bekijken. Er zijn tot nu toe zo'n 6 miljoen prikken gezet in Nederland, 4,5 miljoen mensen hebben een eerste dosis gekregen van een vaccin. Er worden nu zo'n 100.000 prikken per dag gegeven.

Eind deze maand moet het tempo omhoog om het doel van minister De Jonge van Volksgezondheid te halen. Hij wil dat er begin juli ongeveer 17 miljoen prikken zijn gezet. Zo'n twaalf miljoen mensen van 18 jaar en ouder hebben dan hun eerste prik gehad en acht miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd.

Productiviteit omhoog

Om het vaccinatiedoel te halen zijn de 25 GGD's ingeschakeld. Zij schalen nu op om vanaf juni twee miljoen prikken per week te zetten. Ze richten daar 142 priklocaties voor in, waaronder 63 XL-locaties waar 2400 prikken per dag gezet kunnen worden.

"We schalen nu op in personeel maar ook in locaties en in het aantal priklijnen per locatie. Ook worden de openingstijden verruimd", zegt Gruwel. "Er wordt verder gewerkt aan het verhogen van de productiviteit. Het is de bedoeling dat het aantal prikken dat een werknemer kan zetten wordt verhoogd".

Deze plannen zijn niet nieuw, ze zijn vorige maand al gepubliceerd. Daarin stond ook al dat er 30.000 personeelsleden nodig zijn. In december werd het vinden van voldoende personeel om te gaan prikken door de GGD "waarschijnlijk geen probleem" genoemd. Maar dat blijkt nu dus toch spannend te worden. De GGD verwacht dat het aantal benodigde personeelsleden op tijd gevonden gaat worden.

Naast voldoende personeel is de grootste onzekerheid de levering van vaccins. Er zijn ruim voldoende vaccins besteld om iedereen in Nederland te vaccineren voor de zomer, maar of alle leveringen ook echt komen blijft onzeker tot op het laatste moment.

Ziekenhuizen

Gisteren boden de ziekenhuizen opnieuw hulp aan bij de vaccinatiecampagne. Volgens Ernst Kuipers, directeur van het Erasmus MC en voorzitter van de Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gaan de ziekenhuizen een half miljoen prikken zetten per week.

Verschillende ziekenhuizen zeggen vandaag tegen de NOS dat de afspraken hierover nog helemaal niet zijn gemaakt. Ze weten alleen dat ze als 'achtervang' dienen als de GGD extra mensen nodig heeft. Eén ziekenhuis laat weten dat hun aanbod om mee te prikken door het LNAZ is afgewezen.

Het ministerie van Volksgezondheid laat desgevraagd weten dat de GGD's de opdracht hebben gekregen om vanaf juni de meeste prikken te gaan zetten. Huisartsen en instellingen blijven de prikken zetten die hun eerder zijn toebedeeld.

"De GGD is in de campagne de belangrijkste speler. Ziekenhuizen staan paraat om daar bovenop eventueel een half miljoen per week te zetten, maar alleen als er meer wordt geleverd dan verwacht. Het is niet zo dat de ziekenhuizen structureel gaan meeprikken", zegt een woordvoerder van het ministerie.