7575 nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames in week tijd 13 procent gedaald

In de ziekenhuizen zijn er wel indicaties dat de situatie begint te verbeteren. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 2521 mensen met corona in het ziekenhuis, dertig minder dan gisteren. Het is het laagste aantal in twee weken tijd en bijna 200 minder dan een week geleden.

Op de IC liggen momenteel 797 coronapatiënten, tegen 807 gisteren. Daarmee is het aantal patiënten op de IC voor het eerst in drie weken onder de 800 gekomen.

Substantiële daling

Opvallend is ook dat het aantal ziekenhuisopnames substantieel begint te dalen. De afgelopen zeven dagen waren er 1621 opnames, tegen 1866 de zeven dagen daarvoor. Dat betekent een daling van 13 procent.

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd pas de volgende stap in de serie versoepelingen te zetten als de opnames met 20 procent zijn gedaald. De komende dagen moet blijken of de de huidige trend in de ziekenhuizen doorzet en dat percentage wordt gehaald. De IC-opnames dalen overigens nog niet.