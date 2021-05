Natte sneeuw verrast Limburg en Noord-Brabant: 'Zeer uitzonderlijk'

In delen van Limburg en Noord-Brabant viel vanochtend natte sneeuw. Er kwamen meldingen binnen uit onder meer Mook, Venray, Uden en Den Bosch.

Het is zeer uitzonderlijk dat er op 7 mei nog natte sneeuw valt in het noordelijke deel van de provincie, schrijft 1Limburg. Volgens Meteo Limburg komt het iets vaker voor dat er nog wat sneeuw valt in mei in het zuidelijke deel van de provincie. Zo kleurde de Vaalserberg twee jaar geleden op 4 en 5 mei nog wit.

Ook in Brabant viel op meerdere plekken sneeuw. Een ooggetuige zegt tegen Omroep Brabant dat hij er gek van opkeek. "Ik dacht: dit kan niet! Ik heb net mijn winterbanden gewisseld! Het is wel apart, in deze tijd van het jaar."