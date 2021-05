Andere Tijden stopt op tv, gaat zoeken naar andere vorm

Het programma, dat al sinds 2000 bestaat en enkele honderdduizenden kijkers trekt, wordt sinds vorig jaar gepresenteerd door historicus Astrid Sy. Zij nam het stokje over van Hans Goedkoop, die 20 jaar het gezicht van het programma was. De presentatorenwisseling viel samen met een halvering van het aantal afleveringen, van 36 naar 18 per jaar.

"Dit was een enorme schok", zei Astrid Sy vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is heel erg en we zijn aan het vechten om zoveel mogelijk zichtbaar te blijven op tv. Een paar specials per jaar is niet voldoende om het merk Andere Tijden in stand te houden."

Ze spreekt van een programma met een heel trouw publiek. "De afleveringen worden vaak teruggekeken en ze worden ook gebruikt in het onderwijs."

Ook minder uitzendingen Radar

Gisteren bleek uit het AD dat ook programma's die miljoenen tv-kijkers trekken onder druk staan. Zo verliest Radar komend seizoen 14 van de 38 afleveringen, tot grote onvrede van presentator Antoinette Hertsenberg. "Blijft er nog ruimte voor goede onderzoeksjournalistiek, dé hoofdtaak van de publieke omroep?"

Ze verwijst naar het nieuwe MAX-programma Showcolade, volgens de omroep "een levendige spelshow voor jong en oud die de kijkers verrast met ambacht en chocoladekunst". Hertsenberg: "Wanneer de journalistiek onder druk staat, is het moeilijk om te zien dat er kostbare zendtijd naar een programma gaat waar een paneltje van bekende Nederlanders in chocola staat te happen."

Reden voor de aanpassingen is het verouderende kijkerspubliek, zei NPO 1-zenderbaas Remco van Westerloo in de krant. "Je kunt de programmering laten zoals die is, maar dan kijkt er over tien jaar niemand meer van onder de 50."