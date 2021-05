Nederlandse Katholieke Kerk scoort slecht in Europese 'regenboogindex'

De positie van homo's en transgenders is in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland slechter dan in kerken in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit de eerste Europese 'regenboogindex' voor kerken die vandaag is gepubliceerd.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) doet het juist goed; die staat op plek vijf op de Europese ranglijst. Het best scoort de Oecumenische Metropolitaanse Gemeenschapskerk in Finland, die is opgericht door lhbti'ers. Daarna volgen de Lutherse Kerk in Zweden, de Protestantse Kerk in Zwitserland en de Lutherse Kerk in Noorwegen.

Voor de index werd het acceptatiebeleid van 46 katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken in 33 Europese landen onderzocht.

Duitse Katholieke Kerk is milder

Er is gekeken naar de rechten van homo's in de kerk en naar de rol van kerkgenootschappen in het publieke debat over rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen.

Aan het onderzoek werkten ook hoogleraar Heleen Zorgdrager en universitair docent Rein Brouwer van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) in Amsterdam en Groningen mee.

Bij de rooms-katholieken staat de Katholieke Kerk in Duitsland het meest open voor lhbti'ers. Dat verbaast Zorgdrager en Brouwer niet. In Duitsland bestaat naast de bisschoppenconferentie een adviesraad van leken met daarin ook vrouwen en lhbti'ers. "Daardoor komt er meer gesprek in de kerk en dat zet dingen in beweging", zegt Brouwer in Trouw.

Kerken in Wit-Rusland en Polen minst tolerant

Brouwer wijst in de krant op onder meer de scherpe kritiek van de Duitsers toen het Vaticaan onlangs nog eens bevestigde dat het huwelijk alleen voor man en vrouw is. Vanuit de Nederlandse Katholieke Kerk kwam er bijna geen kritiek.

De Nederlandse Katholieke Kerk staat in de Europese ranglijst op plek dertig, in de onderste helft. Frankrijk, Italië en België staan hoger en ook in de Katholieke Kerk in Ierland, Roemenië en Hongarije is de positie van lhbti'ers beter. In Europa scoort de Katholieke Kerk in Wit-Rusland en Polen het slechtst op het gebied van lhbti-acceptatie.

Volgens universitair docent Brouwer doen katholieke kerken het sowieso slechter dan protestantse bij het accepteren van lhbti'ers. In Trouw zegt hij dat dat waarschijnlijk komt doordat er in protestantse kerken meer vrijheid is om een eigen lijn te kiezen. In de katholieke kerk is de leer dwingender.