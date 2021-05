Amerikaan steelt tot twee keer toe politieauto tijdens wilde achtervolging

Een vluchtende Amerikaan is tot twee keer toe bij een arrestatie weggekomen door een politieauto te kapen. Pas na een achtervolging van bijna 100 kilometer kon de man worden opgepakt.

De politie was op de 33-jarige man afgekomen na een melding over overlast bij een motel even buiten Orlando. Tijdens een gesprek met agenten ging de man er ineens vandoor in hun auto.

De achtervolging leidde naar de snelweg I95, die voor de veiligheid van andere weggebruikers werd afgesloten. Een andere politieauto slaagde erin de auto van de weg te drukken, waarna de chauffeur de bosschage in rende.

Terwijl agenten de man zochten, wist hij nogmaals weg te komen: