Dierenwelzijnsorganisatie ontdekt 160 puppy's en kittens in Chinese postpakketten

De Chinese autoriteiten doen onderzoek naar de vondst. Het betrokken koeriersbedrijf heeft excuses gemaakt.

De dieren werden opgestuurd als 'blind boxes'. Dit is een populair fenomeen in China waarbij consumenten pakketjes met willekeurige producten van detailhandelaren kunnen kopen. Het is daarbij niet bekend wat er in het pakketje zit. De laatste tijd worden in deze pakketjes ook kleinere dieren als schildpadden, hamsters en spinnen verzonden, als 'mystery animal blind boxes'. Dat is overigens tegen de regels in China.