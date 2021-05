Groter brein betekent langer gapen

Massen en Gallup vergeleken de lengtes van hun verzamelde gapen met gegevens over de grootte van dierenbreinen. Er bleek een verband tussen de duur daarvan en hersenomvang en het aantal neuronen in het brein. Ze ontdekten ook dat vogels korter gapen dan zoogdieren: doordat de lichaamstemperatuur van vogels hoger ligt, is het verschil met de omgevingslucht groter en koelt het bloed sneller bij gapen.

Er steekt volgens Massen een belangrijke les in het feit dat dieren hebben geleerd om met gapen hun hersenen op de meest optimale temperatuur te krijgen. "We hoeven gapen niet te beschouwen als iets onbeleefds", concludeert hij. "We zouden gapen op prijs moeten stellen als een signaal dat iemand alert probeert te blijven."