Leerlingen verwijderd van Bussumse school na geweld en bedreigingen bij examenstunt

Meerdere leerlingen van het Willem de Zwijger College in Bussum zijn van school verwijderd of enkele dagen geschorst vanwege hun rol bij een uit de hand gelopen examenstunt. Ook doet de school aangifte bij de politie.

Dat bevestigt rector Jan Adels na berichtgeving van De Gooi- en Eemlander. Om hoeveel leerlingen het gaat, wil hij niet zeggen.

Bij de examenstunt op 23 april richtten leerlingen vernielingen aan in zowel het Willem de Zwijger College als het nabijgelegen Vituscollege, dat onder dezelfde scholenkoepel valt. Ook werden docenten bedreigd en aangevallen. Veel leerlingen waren onder invloed van alcohol.

'Verder uit onze handen'

"We hebben de tijd genomen om alles precies uit te zoeken. Welke maatregelen we zelf willen nemen en wat we overlaten aan justitie", zegt Adels. "De zwaarste maatregel die wij kunnen nemen is verwijdering, maar er zijn ook dingen gebeurd die strafrechtelijke consequenties kunnen hebben. Dan is het verder uit onze handen."

De leerlingen en ouders zijn gisteren op de hoogte gebracht van het besluit. "We hopen dat de rust nu weer een beetje terugkeert. De examens komen eraan."

Volgens rector Adels hebben behalve de school ook individuele docenten van het Willem de Zwijger College en het Vituscollege aangifte gedaan. Het precieze aantal is niet bekend.