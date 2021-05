Werkgevers kunnen voor de vijfde keer loonsteun aanvragen

De digitale loketten van uitkeringsinstantie UWV zijn weer geopend voor werkgevers om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen, de zogenoemde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die door de coronacrisis niet in staat zijn om alle salariskosten te betalen, kunnen vanaf vandaag voor de vijfde keer loonsteun aanvragen.

De uitkeringsinstantie heeft ervoor gezorgd dat het aanvraagloket sneller open is. "Zo kunnen de ondernemers die de steun echt nodig hebben, die direct aanvragen. Ook sluit dit beter aan bij de salarisuitbetaling", zegt Helder.

Tot en met de laatste dag open

De aanvraag voor de vijfde periode loonsteun geldt voor de maanden april tot en met juni. Werkgevers hebben tot en met 30 juni de tijd om de aanvraag bij het UWV in te dienen. De hoogte van de loonsteun is, naast de loonsom van juni, afhankelijk van de omzet en kan alleen aangevraagd worden als er sprake is van een omzetverlies van minimaal 20 procent. "We laten het loket tot de laatste dag open, zodat werkgevers het omzetverlies zo precies mogelijk kunnen doorgeven", zegt UWV-bestuurder Janet Helder.

De aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten is voor de vijfde keer mogelijk. De afgelopen periode was een lichte daling te zien in het aantal aanvragen voor de loonsteun. "Nu is het spannend wat er gaat gebeuren. Er zijn versoepelingen, maar of die ook voldoende gaan opleveren zodat bijvoorbeeld de detailhandel de loonkosten weer kan betalen, is afwachten", zegt Helder.

Ruim 14 miljard euro

Eerst ontvangen werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten en later wordt de definitieve berekening gemaakt. Het is mogelijk dat werkgevers loonsteun moeten terugbetalen, maar zij krijgen dan de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.

Uit het openbare overzicht blijkt dat tot nu toe al ruim 14 miljard euro aan tegemoetkoming in de loonkosten is gegeven. De drie grootste loonsteunontvangers zijn KLM, Holland Casino en Schiphol.