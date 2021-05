Excuses Tino Martin voor 'verre van vlekkeloos' optreden Bevrijdingsfestival

Zanger Tino Martin biedt op sociale media excuses aan voor zijn optreden vanmiddag bij het evenement Artiesten voor de vrijheid, in Gilze-Rijen. De zanger zegt dat hij de afgelopen weken geveld was door het coronavirus en daar flink ziek van is geweest. "De gevolgen en nasleep daarvan, onder andere met oorsuizen, heb ik toch zwaar onderschat."

De zanger zegt dat de gevolgen "helaas pijnlijk naar voren" kwamen tijdens zijn optreden, dat hij "verre van vlekkeloos" noemt. "De oorsuizingen in combinatie met mijn sterk verminderde (zang)conditie door het coronavirus bleken een negatieve impact te hebben op het optreden, en dat betreur ik zeer."

Opname

Het live-optreden van Tino Martin, die een van de Ambassadeurs van de Vrijheid is, werd op meerdere regionale festivals uitgezonden, een opname daarvan zou later te horen zijn op de festivals van onder meer Den Haag, Drenthe en Friesland. Maar volgens het Nationaal Comité 4 en 5 Mei was dat uiteindelijk tegen de afspraken in.

"De afspraak met hem was om alleen een live-optreden uit te zenden", zegt een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. De festivals in Drenthe en Friesland bevestigen dat ze zijn gebeld dat het optreden niet gebruikt mocht worden, volgens het festival in Den Haag was er sprake van technische problemen.

In Drenthe en Friesland klonk al dat de kwaliteit van het optreden niet afdoende was. "Het is een grote taak voor een ambassadeur om een grote doelgroep te bereiken, en dat bereik je met muziek", zei een woordvoerder van het Bevrijdingsfestival Fryslân. "Heel erg zonde dat het niet is gelukt. We gaan nu Jonna Fraser uitzenden. Andere festivals die een gat in hun schema hebben mogen gebruikmaken van de Friese ambassadeur van de vrijheid, de band De Kast."

Een fragment uit Artiesten voor de Vrijheid: