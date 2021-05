Frans vaccinatiebeleid onder vuur na beelden van weggegooide vaccins en vrije plekken

Angst voor AstraZeneca

Volgens recente berekeningen zijn 7 miljoen Fransen van ouder dan 60 nog niet gevaccineerd, hoewel ze al lang recht hebben op een prik. De regering schat het getal iets lager in. "Als we er op mikken 80 procent van de doelgroep te vaccineren, dan zijn er 4,3 miljoen Fransen die recht hebben op een vaccin maar die nog niet zijn komen opdagen", aldus minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

Een van de belangrijkste redenen is de vrees die veel Fransen hebben voor AstraZeneca. De berichten over zeer zeldzame gevallen van trombose hebben het Brits-Zweedse vaccin geen goed gedaan. Per dag worden er gemiddeld 45.000 AstraZeneca-prikken gezet in Frankrijk, terwijl er genoeg is voor 100.000 tot 150.000 per dag, liet de site Doctolib weten, waar online afspraken kunnen worden gemaakt voor vaccinaties.

Maar het Franse vaccinatieprogramma is ook ingewikkeld, zeggen specialisten. De overheid heeft bepaalde leeftijdscategorieën en bepaalde beroepsgroepen ingesteld, die steeds vanaf verschillende data in aanmerking komen voor een vaccin. En de ene groep heeft recht op Pfizer of Moderna en de ander op AstraZeneca of Jansen. De ene groep moet zich in een groot vaccinatiecentrum laten prikken, de andere bij huisarts of apotheek.

Aanmelden daarvoor kan online, maar daarvoor zijn weer verschillende websites beschikbaar. Voor met name Franse senioren voelt de zoektocht naar een prik al snel alsof ze terecht zijn gekomen in een Kafkaësk doolhof.