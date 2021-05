Deel Belgische overheidswebsites en -diensten plat na grote cyberaanval

Verschillende websites van de Belgische overheid liggen plat door een grote DDoS-aanval. Vanaf 12.00 uur ligt Belnet onder vuur, meldt de provider. Belnet is een computernetwerk voor onder meer Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten en ziekenhuizen. Bij een DDoS-aanval stuurt de kwaadwillende partij zo veel verkeer naar computers of servers dat een normale gebruiker er geen gebruik meer van kan maken.

Vanwege de aanval zijn onder meer de website van de premier en een site om belastingaangifte te doen niet bereikbaar. Vanaf morgen zouden Belgen hun belastingaangifte in kunnen vullen. Of dat nu in gevaar is, is onduidelijk.

Belnet kon de aanval niet voorkomen, zegt directeur Dirk Haex tegen de Vlaamse omroep VRT: "We hebben beschermingsmaatregelen, maar deze aanval is van een orde die we nooit gezien hebben."

Vergaderingen afgelast

Zo'n tweehonderd instellingen zijn getroffen door de DDoS-aanval. Het Vlaamse systeem om coronavaccinaties in te plannen werkte ook een tijdje niet, maar draait inmiddels weer. De aanval trof niet alleen openbare systemen, maar ook interne.

Verschillende commissievergaderingen in het Belgische parlement werden afgelast omdat videoverbindingen niet tot stand konden worden gebracht. Ambtenaren en studenten konden niet in de thuiswerksystemen komen.