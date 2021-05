Twitter blokkeert account Bollywoodactrice wegens haatzaaien en belediging

Twitter heeft het account geblokkeerd van de invloedrijke Indiase actrice Kangana Ranaut. Ze heeft zich schuldig gemaakt aan haatzaaien en het beledigen van mensen, zegt het bedrijf. Twitter zou de Bollywoodactrice al meerdere keren hebben gewaarschuwd.

Ranaut is een fanatiek aanhanger van de Indiase premier Modi. De hindoe-nationalistische partij van Modi leed afgelopen weekend bij lokale verkiezingen een nederlaag. Ranaut riep Modi in een tweet op om de winnaars van de verkiezingen in de deelstaat West-Bengalen "te temmen".

Volgens Ranaut heeft een van die winnaars, de regionale premier in West-Bengalen Mamata Banerjee, gewelddadige aanvallen op haar tegenstanders gepleegd. Banerjee ontkent dat.

Ranaut spreekt van racisme

"We zijn duidelijk geweest dat we strenge maatregelen zullen nemen tegen gedrag dat schade kan berokkenen. Het account is permanent geblokkeerd wegens herhaalde overtredingen van de regels", zegt een woordvoerder van Twitter.

Ranaut heeft woedend gereageerd op de blokkade. "Twitter heeft mijn punt alleen maar bewezen. Het zijn Amerikanen, en door geboorte voelt een wit persoon zich gerechtigd om een 'bruin' persoon tot slaaf te maken. Ze willen je vertellen wat je moet denken, spreken of doen. Mijn hart gaat uit naar de mensen van deze natie die al duizenden jaren worden gemarteld, geknecht en gecensureerd en er komt nog steeds geen einde aan het lijden," zegt ze.

Wetten om tegenstanders te censureren

Onlangs heeft Twitter in India nog tientallen berichten van critici van premier Modi verwijderd. En ook op andere sociale media worden berichten van tegenstanders van de regering weggehaald. Dat kan doordat er onder premier Modi wetten zijn ingevoerd waarmee censuur kan worden toegepast.

Volgens journalisten en burgerrechtenactivisten wordt met de wetten steeds meer critici de mond gesnoerd.

Modi krijgt veel kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis. Critici zeggen dat in India veel meer mensen ziek zijn geworden en zijn overleden dan door de regering is gemeld. De besmettingscijfers pieken en het dodental stijgt snel, mede doordat er groot gebrek is aan ziekenhuisbedden, zuurstof en andere medische hulpmiddelen.