Britney Spears noemt documentaires over haar leven 'hypocriet'

Niehe zei in een reactie dat het interviewfragment zonder context werd gebruikt. "Dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend", zei de presentator in het AD.

Curatorschap van vader

Ook de BBC heeft onlangs een documentaire over Spears gemaakt; in The Battle for Britney wordt het curatorschap van Spears' vader, Jamie Spears, aan de kaak gesteld.

Spears staat vanwege psychische problemen sinds 2008 onder streng financieel en persoonlijk toezicht. Fans voeren al jaren actie tegen dit curatorschap met de zogeheten #FreeBritney-beweging.

Spears' advocaat verzocht de rechter om haar vader definitief te vervangen als curator van haar persoonlijke leven. De zangeres zal op 23 juni zelf spreken voor de rechtbank.