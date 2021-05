Marechaussee pakt zes Spanjaarden op na 'baldadigheid' in vliegtuig

De Koninklijke Marechaussee heeft vannacht zes Spaanse mannen op luchthaven Schiphol aangehouden omdat zij overlast veroorzaakten in een vliegtuig dat afkomstig was uit Spanje. Tegen de zes is aangifte gedaan door de gezagvoerder.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee gedroegen de mannen zich "baldadig en vervelend". Verder weigerden zij een mondkapje te dragen, ook nadat daar meermaals om gevraagd was.

Bij aankomst op Schiphol, rond middernacht, heeft de luchthavenpolitiedienst van de marechaussee de zes aangehouden. Later vandaag worden zij verhoord.

Vorig jaar werden door gezagvoerders zo'n honderd keer aangifte gedaan tegen passagiers die overlast veroorzaakten in een vliegtuig. In een groot deel daarvan ging het om mensen die weigerden de coronaregels op te volgen.