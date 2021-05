Twee vrouwen vast voor bedreigen RIVM-directeur Van Dissel

Twee vrouwen zijn vrijdag aangehouden voor het bedreigen van en opruiing tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ze zijn vandaag voorgeleid en blijven twee weken langer in voorarrest, meldt het OM.

De verdachten riepen in een groepsapp op Telegram op tot "het plegen van geweldsmisdrijven tegen het leven van de RIVM-directeur of zijn woning", meldt het OM. In de groepsapp werd ook Van Dissels adres gedeeld.

Het gaat om een vrouw van 54 jaar uit Apeldoorn en een van 52 uit Terneuzen. Op 12 mei moeten ze zich voor de politierechter verantwoorden.

'Sterk signaal'

"Bedreiging en intimidatie zijn nooit te rechtvaardigen", zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. "En zeker wanneer iemand zich uit hoofde van zijn functie inzet voor het welzijn van ons allemaal, dienen we een sterk signaal af te geven. Dergelijk gedrag kan niet worden geaccepteerd."

De politie doet verder onderzoek naar de groepsapp en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.