Denemarken schrapt Janssen-vaccin uit vaccinatieprogramma

Denemarken schrapt het Janssen-vaccin uit het vaccinatieprogramma vanwege de zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Dat meldt de Deense gezondheidsautoriteit.

De autoriteiten motiveren hun besluit met de huidige Deense coronasituatie, die op dit moment "onder controle" is. De voordelen van het vaccineren met het Janssen-vaccin zouden daardoor niet opwegen tegen de mogelijke nadelen van bijwerkingen.

Het besluit is onder meer genomen op basis van geanalyseerde coronagegevens uit de Verenigde Staten, stelt NOS-correspondent Dirk Evers. Ook is de Deense coronasituatie volgens Evers op dit moment redelijk gunstig. "Denemarken zit in een luxepositie, er is geen derde golf en alle risicopatiënten zijn al gevaccineerd."

Vertraging

De gezondheidsautoriteit voorspelt dat het schrappen van het Janssen-vaccin voor bepaalde leeftijdsgroepen een vertraging tot vier weken oplevert. Voor andere leeftijdsgroepen zou een vertraging van een week gelden. Dat betekent volgens de krant B.T. dat de laatste leeftijdsgroepen mogelijk begin september worden ingeënt.

Het Janssen-vaccin stond centraal in het Deense vaccinatiebeleid, maar het land moest nog beginnen met prikken met het vaccin. De Deense premier Frederiksen noemde de prik in februari nog een game changer voor de vaccinatiecampagne, omdat er maar een prik nodig is. Het land had ruim acht miljoen prikken besteld. Denemarken gaat nu verder met vaccineren met vaccins van Moderna en Pfizer.

Trombose

Ook in andere landen liep de introductie van het Janssen-vaccin vertraging op na berichten over bijwerkingen. In Nederland werden eind april de eerste Janssen-prikken gezet nadat het Europees Medicijnagentschap (EMA) een oordeel had gegeven over een mogelijke bijwerking van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA is het aannemelijk dat dit een zeer zeldzame bijwerking is van het vaccin, maar wegen de voordelen van het gebruik op tegen de nadelen.

Twee weken geleden besloot Denemarken ook te stoppen met inenten met het AstraZeneca-vaccin na gevallen van trombose na vaccinatie. Van AstraZeneca liggen er nu ruim 440.000 prikken op de plank.

Het is nog onduidelijk wat er precies met de overgebleven doses AstraZeneca en Janssen gebeurt. Mogelijk gaan die naar mensen die zich er vrijwillig voor aanmelden, schrijft onder meer de Deense krant Ekstra Bladet. Het dagblad Jyllands-Posten meldt dat er zelfs al een politieke meerderheid is om een prik met een van de overgebleven doses "vrijwillig en gratis" te maken.