Valkenier stopt, maar Go Ahead Eagles-mascotte Harly blijft vliegen

In de jaren dat hij met zijn roofvogels shows verzorgt, is Gerrit Zandvoort uit Rijssen uitgegroeid tot een begrip. De valkenier is vooral bekend van zijn optreden met zeearend Harly, de mascotte van Go Ahead Eagles, in voetbalstadion de Adelaarshorst. Zandvoort zet nu echter een punt achter zijn carrière.

Al een kwart eeuw verzorgt Gerrit Zandvoort samen met zijn echtgenote een gratis show in zijn woonplaats Rijssen. "Steevast kwamen daar veel mensen op af. Zomer of winter: er waren altijd mensen", vertelt Zandvoort aan RTV Oost. "In de zomer vaak wel 250, al hebben we ook weleens meegemaakt dat er 700 toeschouwers op afkwamen."

Roofvogel Harly is al jaren de mascotte van de Go Ahead Eagles; voorafgaand aan alle wedstrijden in Deventer vliegt de zeearend een paar rondjes door De Adelaarshorst. "Het is elke keer weer een belevenis", vertelt Zandvoort. "Als ik met Harly het stadion in loop dan is daar altijd belangstelling voor."

Zandvoort legt uit waarom hij stopt: