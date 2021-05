UMCG waarschuwt voor 'levensgevaarlijk' drankspel met bierdopjes

Verpleegkundigen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwen op Instagram voor de risico's van een drankspel waarbij deelnemers bierdopjes in een glas bier proberen te gooien. Als dat lukt, moet iemand het glas leegdrinken. Maar volgens de verpleegkundigen is het gevaar van het spel dat naast het bier ook de bierdop naar binnen verdwijnt.

De afgelopen twee à drie weken kwamen bij het UMCG drie jongeren binnen met een bierdopje in hun slokdarm, zegt endoscopieverpleegkundige Lisanne Kempinga. "Dat is voor ons echt veel. Dat kan geen toeval zijn. We zijn bang dat dit een rage gaat worden. Daar hebben we allesbehalve zin in."

Schade

Het UMCG legt op Instagram uit wat er kan gebeuren als je een bierdopje inslikt. "De dop kan vast komen te zitten in je slokdarm of in je maag. Aangezien de doppen groot en scherp zijn, kan dit schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag."

Ingeslikte bierdoppen worden verwijderd met een gastroscoop, een flexibele slang die via de keel wordt ingebracht. Verpleegkundigen proberen de dop vervolgens te pakken met een netje. "Daar zit een kapje omheen, een soort condoom, om de slokdarm te beschermen", zegt Kempinga.