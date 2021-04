Werkstraffen geëist voor bespugen en uitschelden homostel in Amsterdam-Oost

Het Openbaar Ministerie eist onvoorwaardelijke werkstraffen tegen de twee mannen die vorig jaar een homostel in Amsterdam-Oost hebben belaagd. Het stel, Fabio en Daniël, werd bespuugd en uitgescholden toen zij hand in hand over straat liepen.

De twee werden vorig jaar in korte tijd twee keer slachtoffer van homofoob geweld. Een minderjarige jongen beledigde hen toen zij op Eerste Paasdag hand in hand over straat liepen en een maand later werd het stel door twee anderen bespuugd en uitgescholden.

In die laatste zaak stonden vandaag twee mannen van 20 en 21 jaar terecht. Tegen de 21-jarige man is een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist en tegen de 22-jarige eenzelfde straf van 80 uur.

Discriminatie in coronatijd

Volgens het OM was er sprake van discriminatie. Dat is meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de eis. Ook hield justitie er rekening mee dat de twee werden bespuugd terwijl in Nederland het coronavirus rondwaarde.

De minderjarige jongen die de mannen beledigde, kreeg al eerder een leerstraf van 35 uur. Ook moest hij 500 euro schadevergoeding aan het stel betalen.

Het homokoppel besloot naar aanleiding van de incidenten te verhuizen uit het oostelijk deel van de stad, meldde het AD.