Kirgizië en Tadzjikistan sluiten bestand na dag van beschietingen

Kirgizië en Tadzjikistan hebben na een dag van beschietingen over en weer een staakt-het-vuren afgesproken. Bij de beschietingen vielen meer dan twintig doden, meer dan honderd mensen raakten gewond en duizenden mensen sloegen op de vlucht.

De voormalige Sovjet-republieken in Centraal-Azië hebben ruzie over een waterreservoir en een pompstation in een dorp in Kirgizië aan de grens met Tadzjikistan.

Dat conflict bestond al voor het uiteenvallen van de Sovjetunie, in 1991. Beide landen proberen al jaren om het conflict via diplomatieke weg op te lossen.

Uitbarsting

Gisteren kwam het tot een geweldsuitbarsting. In berichten uit het gebied wordt gezegd dat Tadzjieken bewakingscamera's bij het reservoir wilden ophangen. Kirgizische burgers pikten dat niet en bekogelden de Tadzjieken met stenen. Daarna gingen militairen zich ermee bemoeien.

Kirgizië zegt dat aan hun kant van de grens 13 mensen zijn omgekomen en 134 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten in de Tadzjiekse stad Isfara spreken van 8 doden en meer dan 30 gewonden aan hun kant.