Hans Nijenhuis stopt na vijf jaar als hoofdredacteur AD

Hans Nijenhuis stopt als hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad (AD). Hij legt zijn functie op 1 juli na vijf jaar neer. Nijenhuis wordt schrijvend redacteur bij de krant.

Hij zegt op de website van het AD dat hij de doelen die hij bij zijn aanstelling had gesteld, heeft gehaald. Zo is er volgens hem een breder publiek aangeboord en stijgt het aantal abonnees al sinds mei 2019. "We zijn niet meer alleen van papier. We maken tekst, video, audio - wat ons publiek wenst. We groeien. Een mooi moment om plaats te maken."

De Hagenaar zegt dat iedereen die in een machtspositie zit, voor zichzelf moet bepalen wanneer hij die macht wil overdragen. "Het was een enorme eer om hoofdredacteur van het AD te zijn. Die stoel zit lekker, maar het is niet mijn stoel hè, hij is geleend. Hij is van de krant."

De hoofdredacteur kwam in 2017 onder vuur te liggen door een optreden in talkshow Jinek over de oliebollentest van de krant. Geconfronteerd met een oliebollenbakker die een 1 had gekregen, terwijl de testers nooit lager dan een 3 geven, zei hij: "Als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd."