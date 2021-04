Steunpakket van IMF voor Suriname dichtbij

Een steunpakket voor Suriname van het Internationaal Monetair Fonds is dichtbij. De twee partijen hebben een voorlopig akkoord bereikt over een driejarig steunpakket ter waarde van 690 miljoen dollar, meldt het IMF. Het dagelijks bestuur van het IMF en het Surinaamse parlement moeten het plan nog wel goedkeuren.

Het geld is bedoeld om Suriname economisch op de rails te krijgen. De regering van de vorig jaar aangetreden president Santokhi nam het land over met een grote staatsschuld van 3,5 miljard euro. Het land is praktisch failliet en gaat gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis.

"Sinds Santokhi's aantreden is de economische situatie alleen maar erger geworden", zegt correspondent Nina Jurna. "De prijzen zijn de laatste maanden gestegen en de inflatie en armoede zijn verder toegenomen. De financiële positie van Suriname is verder verzwakt."

Staatschuld omlaag

De armsten moeten dankzij het steunpakket meer te besteden krijgen, de staatsschuld moet omlaag en er moeten hervormingen in Suriname worden doorgevoerd, zegt het IMF. Een bedrag van ongeveer 60 miljoen dollar komt, bij goedkeuring van de leiding van het fonds, snel beschikbaar. Die goedkeuring wordt ergens in de komende weken verwacht.

Over het steunpakket is maandenlang onderhandeld. Onderdeel van het steunpakket is dat Suriname hervormingen gaat doorvoeren. Volgens het IMF bevat dat pakket "belangrijke stappen" om de financiële staat van Suriname te verbeteren. "Er zal een aanzienlijke inspanning nodig zijn om het bestuur te verbeteren, de aanpak van witwassen te versterken en corruptie terug te dringen", zegt het fonds.

Correspondent Jurna zegt dat Santokhi wel wat succes kan gebruiken. "Bovendien biedt deze steun weer wat lucht voor de regering, die ook gebukt gaat onder allerlei wurgcontracten en torenhoge aflossingen. Dat is een gevolg van deals gesloten onder de vorige regering. Hoewel de steun van het IMF ook betekent dat er harde eisen worden gesteld, en er mogelijk verder bezuinigd moet worden, hoopt de Surinaamse regering dat er met dit steunprogramma van het IMF economisch herstel en vervolgens groei gaat komen."