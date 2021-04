Publiek blijft welkom bij Songfestival in Rotterdam, wel met strikte regels

Bij het Eurovisie Songfestival volgende maand in Ahoy in Rotterdam kan zoals gepland publiek aanwezig zijn. Het kabinet gaf begin deze maand in principe al groen licht, maar hield een slag om de arm omdat onzeker was hoe het aantal besmettingen zich zou ontwikkelen.

Nu is afgesproken dat het Fieldlab-experiment door kan gaan. Alle toeschouwers moeten aantonen dat ze minder dan 24 uur geleden negatief zijn getest. Ook krijgen ze de vraag of ze zich vijf dagen na het evenement opnieuw willen laten testen. Onderweg naar hun plek en naar het toilet moeten bezoekers een mondkapje op. Bezoekers mogen niet staan, maar krijgen een vaste zitplaats toegewezen.

Bij de zes repetities, twee halve finales en de finale worden per keer maximaal 3500 toeschouwers toegelaten. Risicogroepen, zoals mensen ouder dan 70 jaar, zijn niet welkom. De halve finales van het liedjesfestijn zijn op 18 en 20 mei, de finale is op zaterdag 22 mei. Namens Nederland treedt Jeangu Macrooy op met het liedje Birth of A New Age. Omdat Nederland het gastland is, is hij verzekerd van een finaleplek.

Coronaprotocol

"Met 180 miljoen kijkers uit ruim 45 landen staan we als gastland straks volop in de internationale spotlights", zegt producent Sietse Bakker. "We willen dit zorgvuldig en verantwoord doen, dus nemen we behoorlijk strenge maatregelen, met veiligheid en gezondheid voorop."

Volgens de organisatie is het coronaprotocol getoetst door een internationaal bureau. "Delegaties zijn aanzienlijk kleiner en de meeste journalisten zullen het Eurovisie Songfestival dit jaar van huis uit volgen in een online perscentrum. Door iedereen in Ahoy elke 48 uur te testen en artiesten binnen onze zogenoemde Safe Harbour te laten bewegen willen we het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur houden", zegt Bakker.

De organisatie verwacht ook nauwelijks publiek uit het buitenland, mede vanwege de strenge quarantaineregels bij het reizen van en naar het buitenland.

Scenario zonder publiek

Het kabinet kan de toestemming voor publiek nog wel tegen het licht houden, als de coronasituatie de komende weken verslechtert. Producent Bakker zegt dat voorbehoud te begrijpen. "Voor die situatie houden we het scenario zonder publiek uiteraard achter de hand. Daarnaast blijven we in nauw contact met de gemeente, de GGD en de ziekenhuizen in de omgeving."

De ticketverkoop begint op 8 mei om 12.00 uur 's middags. Dat kan in eerste instantie alleen voor mensen die al een kaartje hadden voor de editie van vorig jaar, die vanwege corona werd afgelast.