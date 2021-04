Functie 'Q' bestaat echt bij Britse geheime dienst, en ze zoeken personeel

"We zijn op zoek naar iemand die heel veel verstand heeft van techniek", zegt Moore. "We hebben behoefte aan hulp in de huidige wereld waarbij nieuwe technieken van ons werk een steeds grotere uitdaging maken."

Vernuftige gadgets

In de Bond-films is 'Q' degene die 'Agent 007' voorafgaand aan een missie altijd van vernuftige gadgets voorziet, variërend van een Aston Martin sportwagen met ingebouwde raketlanceerinstallatie tot een balpen die in een granaat verandert.

De echte 'Q' is niet zozeer een knutselaar, maar een leider die verantwoordelijk is voor de teams die technologieën maken en toepassen waarmee Groot-Brittannië de moeilijkste tegenstanders in de gaten kan houden.

Volgens Moore moet de dienst in de toekomst toonaangevend worden op het gebied van digitale innovatie. Daarvoor is ook meer samenwerking nodig met technologische bedrijven en daarin is voor de nieuwe 'Q' een belangrijke rol weggelegd. De geheime dienst wordt daarmee ook zichtbaarder bij het grote publiek, verwacht Moore.

Discretie is essentieel

Dat er binnen de Britse geheime dienst echt een functie bestaat onder de naam 'Q' was tot nu toe niet bekend. "Een paar jaar geleden besloten we onze technische afdeling te reorganiseren en we konden er maar geen goede naam voor vinden", vertelt Moore in het radio-interview. "Uiteindelijk dachten we 'kom op, laten we ervoor gaan' en hebben we de afdeling 'Q' genoemd. En nu zijn we dus op zoek naar een nieuwe hoofd van deze afdeling."

Geïnteresseerden kunnen tot 26 mei reageren op de advertentie. Maar verwacht geen publieke erkenning als je het wordt. "Discretie is een essentiële factor in het wervingsproces", is te lezen in de vacature. Als je wil solliciteren mag je dat dan ook met niemand, behalve met je partner of een naast familielid, bespreken.

Bekijk hieronder een overzicht van alle gadgets die geheim agent 007 van de eerste 'Q' uit de Bondfilms (Desmond Llewelyn) meekreeg.