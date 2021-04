Einde aan twee eeuwen tabaksproductie in Groningen: BAT Niemeyer dicht

Tabaksfabriek BAT Niemeyer in Groningen gaat eind volgend jaar dicht. Eigenaar British American Tobacco heeft dat vandaag bekendgemaakt. De productie wordt verplaatst naar Hongarije en Duitsland. Daardoor verliezen 180 mensen hun baan, meldt RTV Noord.

Het bedrijf overwoog al langer om de Groningse fabriek te sluiten, maar heeft de knoop nu definitief doorgehakt. De ondernemingsraad probeerde de afgelopen maanden de directie nog zover te krijgen de sluiting uit te stellen, maar tevergeefs.

Reden van de sluiting is volgens British American Tobacco de dalende vraag naar traditionele rookwaren. Het bedrijf gaat zich meer richten op elektronische sigaretten.

Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de productie in Groningen. Er ligt ook al een sociaal plan. British American Tobacco hoopt zoveel mogelijk werknemers te kunnen begeleiden naar nieuw werk.

Begonnen in 1819

Met de sluiting komt er een einde aan ruim twee eeuwen tabaksproductie in Groningen. In 1819 begon Meindert Niemeyer met de productie van tabak van het merk Wapen van Rotterdam. Later, toen zijn zoon Theodorus het bedrijf overnam, werd de productie fors uitgebreid.

Bij het 150-jarig bestaan kreeg de fabriek het predicaat Koninklijk. De Koninklijke Theodorus Niemeijer BV ging in 1999 op in het Rothmans concern, dat later weer opging in British American Tobacco.