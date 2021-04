Pushende ouders, te jong kiezen: veel decanen niet blij met profielkeuze

Een ander probleem: decanen en scholieren zeggen dat er beperkte vrijheid is om vakken te kiezen binnen je profiel. In een enquête onder middelbare scholieren verspreid via het Instagram-account van NOS Stories klagen honderden scholieren dat ze teveel gebonden zijn aan één specifiek vakkenpakket.

Enerzijds vinden ze het fijn dat ze "moeilijke" vakken kunnen laten vallen, maar anderzijds willen ze meer kunnen combineren binnen hun profiel. Zo zegt iemand: "Ik wilde bijvoorbeeld natuurkunde én geschiedenis volgen, maar dat kon niet op mijn school."

Met CM en EM kan je geen tandarts worden

Eind jaren 90 werd de Tweede Fase ingevoerd in het onderwijs. De vrije vakkenkeuze in de bovenbouw werd vervangen door het huidige profielensysteem: scholieren kiezen in het tweede of derde leerjaar een richting waarin ze verder willen leren: een profiel.

Leerlingen krijgen dan niet meer alle vakken, zoals in de onderbouw, maar een samengesteld vakkenpakket dat specifiek is voor het profiel. Daarnaast is er ook ruimte voor een beperkt aantal keuzevakken. Bij vwo, havo en vmbo-t zijn er vier profielen, plus wat combinaties. Bij de rest van het vmbo zelfs tien en in sommige gevallen zelfs meer.

Op de meeste mbo-opleidingen kan je overal terecht, ongeacht je profiel. Maar hogescholen en universiteiten selecteren scholieren wél op basis van hun profiel. Zo kan je bijvoorbeeld met de profielen Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij geen Tandheelkunde studeren.