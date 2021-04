Bram fietst door 3275 steden en dorpen in Nederland: 'Limburg is het mooist'

Het begon in 2007 met een grap van vrienden: "Wedden dat je niet alle dorpen van Brabant langs kunt fietsen?" Veertien jaar later kan Bram Witvliet uit Nijmegen met 3275 plaatsen zijn twaalfde provincie afvinken: Drenthe. Door alle dorpen en steden in Nederland op de fiets af te leggen, wilde Witvliet met zijn project Bram Fietst aandacht vragen voor natuur en milieu.

"Het is bizar, het is nog een beetje een roes", zegt Witvliet. "Het project waar ik sinds 2007 mee bezig ben geweest, is nu afgerond. Dat is heel raar, maar ook wel heel bijzonder."

In totaal legde Witvliet, die opgroeide in Eindhoven, ruim 25.000 kilometer af, verdeeld over 250 tochten. Van alle dorpen en steden die hij bezocht, maakte hij een foto van het plaatsnaambordje. Ook buurtschappen met een "leuke naam", zoals Boerenhol en Laad en Zaad, werden opgenomen in zijn lijst.

Een selectie: