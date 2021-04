Rellen in Colombia bij protest tegen belastingverhoging

Na een oproep van de grootste vakbonden zijn in Colombia duizenden demonstranten de straat op gegaan. In het hele land werd gisteravond gehoor gegeven aan de oproep om te protesteren tegen een omstreden voorstel voor belastinghervormingen. Het leidde tot rellen in de grote steden, waarbij de politie traangas inzette.

Banken en andere gebouwen werden bestormd en standbeelden van hun sokkel getrokken. In de hoofdstad Bogota bestormden demonstranten het gebouw van de onafhankelijke televisiezender RCN en richtten er vernielingen aan. Volgens de burgemeester zijn 31 mensen gewond geraakt, onder wie demonstranten en politiemensen.

In Cali is het leger ingezet en werd een avondklok ingesteld vanaf 01.00 's nachts nadat er bussen in brand waren gestoken. Bij de demonstraties zijn volgens de regering 40 mensen opgepakt voor vandalisme en zijn 42 politiemensen gewond geraakt.

Beelden van de bestorming van tv-station RCN: