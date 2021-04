Nieuwe rechtbank Amsterdam bijna klaar voor gebruik: 'Alleen nog de ramen lappen'

Vanaf volgende week wordt de nieuwe rechtbank in Amsterdam in gebruik genomen. Maandag zijn de eerste zittingen gepland.

De bouw van het pand aan de Parnassusweg in stadsdeel Zuid startte in oktober 2017. Het is ontworpen door het Rotterdamse Kaan Architecten, heeft tien verdiepingen en beslaat zo'n 60.000 vierkante meter.

"Een gezagwekkend en vriendelijk gebouw", zegt president van de rechtbank Christa Wiertz tegen NH Nieuws. Ze kijkt uit naar de opening. "We zijn al weken bezig met voorbereiden. Er is natuurlijk een hoop techniek wat moet werken en mensen moeten weten wat ze allemaal moeten doen."

In het gebouw zijn meerdere zittingszalen. Op de bovenste verdiepingen komen zo'n duizend rechtbankmedewerkers te werken. Ook is er ruimte voor 200 advocaten, tolken en officieren van justitie.

Eerste rondleiding

Voordat de deuren officieel opengaan, kreeg een aantal bekende misdaadjournalisten en rechtbankverslaggevers als Saskia Belleman en Paul Vugts al een rondleiding. Zij hebben mee mogen denken over de inrichting van de persruimte.

Belleman vindt het pand groot en imposant. "Het zijn niet heel erg gastvrije gebouwen. Ze doen hun best, maar hier en daar een boompje of een plantje kan geen kwaad denk ik." Vugts noemt het nieuwe pand statig. "Het natuursteen vind ik wel wat poenig. Dat is niet mijn persoonlijke smaak maar ik vind het verder prachtig."

5 meter hoog beeld

Voor het gebouw staat een hoog standbeeld genaamd Love or Generosity, van de Amerikaanse kunstenaar Nicole Eisenman. Dat werd in november vorig jaar al geplaatst. Het is een vijf meter hoge beeltenis van een gebukt figuur dat een nestje vasthoudt. In het nestje zit een uil, een pijl en een eikel. Die symboliseren wijsheid, volharding en bescherming.

Het idee is dat het figuur de poortwachter is van het gebouw. Omdat het een nestje vasthoudt, is het geen stoere bewaker maar eerder een zachtaardig schepsel dat de bezoekers vriendelijk verwelkomt.

In het werk zit nog een verwijzing. De twee glimmende strepen op de broek van het figuur refereren onbedoeld aan voetballer Johan Cruijff. Volgens de rechtbank waardeert de kunstenaar de toevalstreffer zelf ook. Cruijff droeg tijdens het WK 1974 een ander shirt dan zijn teamgenoten. Hij had een deal met Puma en wilde geen reclamezuil zijn en droeg daarom niet het Adidas-shirt met drie strepen.