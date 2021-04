Spaanse komiek 'El Risitas', beroemd om meme met hysterische lach, overleden

Andere video's gingen bijvoorbeeld over Joya die een aanhanger van de flat earth-theorie ontmoet, over de uitslagenavond van het brexit-referendum, of over de aankoop van een nieuwe videokaart voor een computer.

Het oorspronkelijke fragment komt uit het programma Ratones Coloraos. Daarin vertelt hij aan presentator Jesús Quintero over de tijd dat hij als jongeman in een restaurant werkte in het Zuid-Spaanse plaatsje Chipiona. Hij kreeg de opdracht om 's nachts de paëllapannen schoon te spoelen in de zee.

Toen hij 's ochtends terugkwam, was de eb overgaan in vloed, en waren de pannen niet alleen schoon- maar ook weggespoeld. Tot hilariteit van Quintero en vooral zichzelf vertelt El Risitas hoe hij de kok moest vertellen dat hij nog maar één van de twintig pannen terug had kunnen vinden.

Bekijk hieronder het originele verhaal met Engelse ondertiteling: