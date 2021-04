Recordomzet én chipproblemen bij Apple

Het was een ongekend gunstig kwartaal voor Apple. Nooit eerder zette het techbedrijf zoveel om als in de eerste drie maanden van dit jaar. De omzet kwam uit op bijna 74 miljard euro, dat is 54 procent meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De winst verdubbelde.

Van alle producten en diensten verkocht de telefoons het beste. Maar ook de verkoop van laptops, tablets, speakers en diensten zoals de app store en Apple TV groeiden.

Het waren de verkopen buiten de Verenigde Staten die de groei aanzwengelden. In Europa ging er ruim anderhalf keer zoveel over de toonbank. In China, dat een jaar eerder al hard geraakt werd door het coronavirus, was er nu nog net geen verdubbeling. Opgeteld was de internationale omzet goed voor twee derde van alle omzet van het bedrijf.

Volgens Apple-baas Tim Cook laten de cijfers onder meer "het optimisme dat consumenten lijken te voelen over de betere dagen die voor ons liggen" zien.

Chiptekort raakt verkoop nu

Tegelijk kampt het bedrijf, net als veel andere producenten, wel met problemen door het wereldwijde chiptekort. De Financial Times meldt dat Apple in toelichting op de cijfers ook zegt dat het nu al geraakt wordt door de beperkte toevoer van de chips.

Door het tekort kunnen er minder tablets en computers verkocht worden. De omzet in het nu lopende kwartaal komt daardoor naar schatting 3 tot 4 miljard dollar lager uit, omgerekend tussen de 2,5 en 3,3 miljard euro.